“Sessista a me?”: Alessandro Borghi risponde alle accuse piovute sui social | VIDEO

L’attore romano prende la parola, sui social, per replicare alle assurde accuse piovute su di lui in rete per una sua frase decontestualizzata

Una frase tratta da una sua intervista, decontestualizzata e con un riferimento evidente ma non colto da chi lo ha accusato. A finire nel classico tritacarne social è stato Alessandro Borghi, accusato di sessismo. Il 34enne attore romano, dopo aver letto pensieri poco oxfordiani nei suoi confronti, ha preso la parola utilizzando le sue Instagram Stories respingendo qualsiasi tipo di accusa, spiegando – ancora una volta – il vero senso delle sue parole e attaccando gli odiatori seriali.

Alessandro Borghi accusato di sessismo, lo sfogo su Instagram

La vicenda nasce da una frase pronunciata da Alessandro Borghi nel corso della sua intervista rilasciata a Io Donna il 23 agosto e ripresa anche da altri siti di informazione:

“Credo che gli uomini da soli abbiano poche chance di essere interessanti. Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho”.

Si trattava di un elogio alla sua compagna, Irene Forti, che – secondo lui – non è stato “compreso” dal popolo della rete che lo ha ferocemente attaccato etichettandolo come “sessista”. La misura era colma e, con l’assist di “due gin tonic” – come confessato dallo stesso attore – si è lasciato andare nella sua risposta:

“Ieri il Corriere della Sera, l’Huffigton Post hanno re-postato un estratto. un estratto, che va contestualizzato – di una mia intervista in cui parlavo del fatto che secondo me un essere umano, un uomo, per completare la sua esistenza su questo pianeta abbia bisogno di una persona vicino che lo porti a migliorarsi. Io parlavo di me. Voi avete commentato che questa è una cosa sessista. Quanto siete stupidi, porca put*ana, è incredibile questa cosa”.

Dopo lo sfogo iniziale, poi, l’attore prosegue nella sua spiegazione: