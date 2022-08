“Inginocchiati o ti sparo”, la storia del filmato del capo di gabinetto di Gualtieri | VIDEO

Il filmato, pubblicato in esclusiva da Il Foglio, mostra Albino Ruberti in un’accesa lite con due persone a Frosinone

Il video pubblicato in esclusiva da Il Foglio ha già provocato diversi scossoni all’interno del Partito Democratico. Il protagonista di questa vicenda – già in passato coinvolto in episodi di “violenza dialettica” analoga – è Albino Ruberti che di professione fa il capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Nel filmato pubblicato dal quotidiano diretto da Claudio Cerasa, si sente l’uomo “minacciare” almeno una persona mentre sta per salire in macchina. Il tutto si sarebbe svolto due mesi fa a Frosinone, alla presenza di altri due esponenti del Partito Democratico.

Questo è il soave ambientino del @pdnetwork romano. Il capo di gabinetto di @gualtierieurope già capo di gabinetto di @nzingaretti che “amministra” il potere. Se fosse accaduto a noi Repubblica ci avrebbe aperto il giornale. pic.twitter.com/u1VDvkT9xF — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 19, 2022

Albino Ruberti, il video con le minacce “inginocchiati o ti sparo”

Partiamo dal filmato pubblicato in esclusiva da Il Foglio. Le immagini e gli audio mostrano Albino Ruberti nel bel mezzo di una discussione con almeno due persone. Nel video, infatti, vengono più volte citati i nomi “Vladimiro” e “Adriano”. Non si conosce l’identità dei due, ma i toni e le parole sono ben distinguibili:

“Vi sparo, vi ammazzo. Vi dovete inginocchiare. Tu’ fratello a tavola vuoi che te lo dico che mi ha detto?. Deve veni’ qui a chiede in ginocchio scusa, perché sennò io stasera scrivo quello che mi avete chiesto a tavola. Subito lo scrivo! Cinque minuti! Li ammazzo! Lo ammazzo! Li ammazzo!”.

Non si conosce il motivo di questa lite, ma lo stesso Ruberti – contattato dallo stesso quotidiano, sostiene che si sia trattata di una lite con due fratelli per motivi calcistici. Questioni di Roma contro Lazio. Ma non è nota quale sia stata la pietra dello scandalo che abbia portato a cotanta ira immortalata circa due mesi fa in quel di Frosinone. E nel filmato si sentono anche altre voci: da una parte quella femminile della consigliera regionale Pd Sara Battisti (nonché compagna del capo di gabinetto di Gualtieri) e dall’altra quella di Francesco De Angelis, ex assessore regionale e candidato del Pd alle elezioni del 25 settembre.

E gli effetti di quel filmato sono già evidenti. Il PD Nazionale ha chiesto di prendere provvedimenti nei confronti di Albino Ruberti, mentre Francesco De Angelis, come spiega Il Foglio, avrebbe già ritirato la sua candidatura alla Camera.