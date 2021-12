Contri sulla lite con Scanzi a Cartabianca: “Berlinguer si è comportata male, non ci tornerò più”

Lo scorso martedì, ospite a Cartabianca, insieme ad Andrea Scanzi aveva dato il via a un litigio accesissimo al termine del quale aveva deciso di abbandonare lo studio. Alberto Contri, professore di Comunicazione Sociale allo Iulm, si definisce “contro il Green Pass ma non contro i vaccini”, anche se ammette di avere “dubbi molto forti”. Sentito da Adnkronos, è tornato sulla vicenda: “Insegno comunicazione da 25 anni – ha detto – ma ho scoperto solo in questa occasione che i talk show sono la riproduzione dei giochi dei gladiatori degli antichi romani. A Cartabianca ho subìto un’aggressione senza precedenti, mi hanno teso una trappola e glielo sottoscrivo di sicuro: non ci tornerò mai più, sono assolutamente pentito”.

Sui social il dibattito si era acceso, tra chi sosteneva le sue teorie e chi invece si augurava proprio quanto annunciato, cioè che non lo si vedesse più in tv. “Mi avevano chiamato – prosegue Contri – prospettandomi una situazione con un certo parterre di ospiti, equilibrato, ed ho accettato in buona fede, invece mi sono trovato accanto Scanzi, della cui presenza non mi avevano nemmeno avvisato”. E proprio parlando di vaccini con il giornalista del Fatto Quotidiano è nato il diverbio. “Ho semplicemente dei dubbi molto forti su questi vaccini – dice – dovuti al fatto che i miei primi 21 anni di lavoro li ho passati con una multinazionale specializzata nella comunicazione medica e so bene che le uniche informazioni che i medici ricevono sui farmaci vengono dalle case farmaceutiche”.

Alberto Contri attacca Scanzi e Bianca Berlinguer

Poi l’attacco a Scanzi, “una persona senza vergogna che ne ha fatto di tutti i colori, come saltare la fila per il vaccino togliendo il posto a chi aveva diritto e quando è venuto il mio turno di parlare, mi ha sparato addosso una serie di insulti incredibile, tra cui l’accusa, per me gravissima e irrispettosa, di essere ormai troppo vecchio per stare in tv”. Infine, l’affondo contro la conduttrice del programma, Bianca Berlinguer: “Si è comportata veramente male, anche la battuta in cui ha sottolineato che stavo uscendo dalla parte sbagliata, come se fossi un vecchio rinc…, era veramente fuori luogo. Se questo è il giornalismo siamo ridotti molto male”.