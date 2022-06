Alle 12 di oggi l’affluenza alle urne per il referendum giustizia secondo i dati del Viminale si attesta intorno al 6%: prevedibile il non raggiungimento del quorum

Affluenza bassissima alle urne dei referendum giustizia, che lascia presagire un flop della battaglia di Lega e Radicali. I dati aggiornati alle 12 parlano di una partecipazione intorno al 6%, e anche se per votare c’è tempo fino alle 23 di questa sera pare impossibile il raggiungimento del quorum, il superamento del 50% degli aventi diritto di voto.

Il referendum giustizia verso il flop: affluenza al 6% alle 12, quorum lontanissimo

Il dato è anche più basso di quello registrato dalla consultazione sulle trivellazioni del 17 aprile 2016, quando alla stessa ora il numero di schede imbucate era all’8,36%. Quel giorno, alle 19 fu raggiunta quota 23,48% per poi concludersi, alle 23, al 31,19%. I promotori dei quesiti attaccano da giorni i media “colpevoli” di non aver dato adeguato risalto alla consultazione. Alcuni dati dalle città: a Torino ha votato al referendum il 4,68%. A Napoli il dato della partecipazione scende al 2,69%.

Secondo il Viminale, per circa 6 mila comuni su 7.903, i parziali suddivisi per quesito sono i seguenti:

Abolizione della Legge Severino: 6,17%

Limitazione delle misure cautelari: 6,16%

Separazione delle funzioni dei magistrati: 6,14%

Membri laici consigli giudiziari per la valutazione dei magistrati: 6,17%

Elezioni dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm): 6,14%

Si vota anche per le amministrative: il dato è intorno al 17,43%, in calo rispetto all’ultima tornata (19,64%) quando però si votava in due giorni.