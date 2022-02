Il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, difende Novak Djokovic dopo le imbarazzanti dichiarazioni rilasciate alla Bbc in cui dice di non essere contrario ai vaccini pur affermando che non si immunizzerà contro il Covid

Con alcune bizzarre dichiarazioni rilasciate alla Bbc, ieri Novak Djokovic è tornato a far parlare di sé. “Se sarei pronto a sacrificare la partecipazione a competizioni come Wimbledon e Open di Francia per la mia posizione sul vaccino? Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare”, ha detto spiegando quanto in là sarebbe disposto a spingersi pur di evitare di immunizzarsi contro il Covid-19. Una tesi che lo ha confermato idolo della galassia no vax, e che ha raccolto gli applausi di tanti esponenti e guru antiscientifici. Tra questi Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, che su Twitter lo ha elogiato: “Djokovic rifiuta l’obbligo vaccinale e si dice disposto a pagarne il prezzo. Non giocherà né Wimbledon né il Roland Garros. Nel giorno in cui milioni di italiani si ritrovano a dover pagare multe se vanno a lavorare senza il supergreenpass rafforzato, è l’atto degno di un amico”.

Djikovic rifiuta l’obbligo vaccinale e si dice disposto a pagarne il prezzo. Non giocherà né Wimbledon né il Roland Garros. Nel giorno in cui milioni di italiani si ritrovano a dover pagare multe se vanno a lavorare senza il supergreenpass rafforzato, è l’atto degno di un amico. — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) February 15, 2022

Chi poteva difendere Djokovic dopo la figuraccia sui vaccini? E perché proprio Adinolfi?

“È invece un eroe del nostro tempo – aggiunge – e sarà ricordato per la schiena dritta. Nel mio piccolo, anche io come lui: non mi piegano né minacce né sanzioni”. L’unica cosa che hanno in comune Adinolfi e Djokovic è l’incapacità di fidarsi della comunità scientifica mondiale e la capacità di guidare le folle – dando loro il cattivo esempio – verso scelte sbagliate. Il giornalista della BBC che ha intervistato il campione del tennis ha provato a spiegargli come siano state somministrate più di 10 miliardi di dosi di vaccini Covid e circa sei persone su 10 a livello globale ne abbiano ricevuta almeno una. Ma la risposta di Djokovic è laconica: “Non ho abbastanza informazioni sul vaccino”.