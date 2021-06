Adil Belakhdim: il sindacalista morto a Biandrate durante una manifestazione

Un sindacalista di 37 anni è morto a Biandrate, in provincia di Novara, durante una manifestazione davanti ai cancelli della Lidl. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato investito da un camion che ha forzato il blocco.

L’uomo sarebbe un sindacalista di SiCobas di origini marocchine, Adil Belakhdim che si trovava sul posto per una manifestazione di lavoratori della logistica. I soccorsi del 118 sono intervenuti dopo l’incidente, ma Belakhdim è morto. Pare che il sindacalista sia stato investito da un camion che per forzare il blocco prima dell’inizio della protesta, ha fatto una manovra travolgendolo e trascinandolo per una decina di metri. L’autista del mezzo sarebbe poi fuggito e raggiunto dai carabinieri in autostrada. Oltre a Adil Belakhdim sono stati feriti altri due manifestanti ” il camion ha forzato il presidio all’esterno del magazzino investendo i lavoratori, tra cui Adil”, scrive S.I. Cobas su Facebook aggiungendo:

CONTRARIAMENTE A QUANTO AFFERMATO SU ALCUNI ORGANI DI STAMPA PADRONALI, ADIL È STATO AMMAZZATO DA UN CAMION CHE HA FORZATO IL PRESIDIO DEI LAVORATORI ED È POI FUGGITO SENZA PRESTARE SOCCORSO AL NOSTRO COMPAGNO!

Skytg24 riporta alcune informazioni sul sindacalista ucciso: “Belakhdim, residente a Vizzolo Predabissi (Milano), da alcuni anni svolgeva attività sindacale ed era coordinatore interregionale dei SiCobas. La manifestazione di oggi era stata indetta dallo stesso sindacato in occasione dello sciopero nazionale della logistica. Il 37enne lascia due figli di 15 e 17 anni”. Sul caso è intervenuto anche il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, su Twitter scrivendo: “Un lavoratore non può morire così. Lo Stato deve garantire il diritto a manifestare e punire questi atti criminali. La politica deve risolvere le contraddizioni sociali esplose nella logistica, fermando guerre tra lavoratori. Per questo oggi, con il Pd, saremo a Tavazzano”

Foto copertina via Maurizio Acerbo su Facebook