“Orgogliosa di essere donna, un’artista donna”, le parole di Adele e le accuse di transfobia | VIDEO

Tre premi in una sola serata: miglior album (“30”), miglior canzone (“Easy on me”) e miglior artista (da questa edizione senza distinzione di genere) dell’anno. Adele ha fatto incetta di riconoscimenti agli ultimi Brit Awards, ma l’attenzione social si è spostata dai suoi successi alle larghe (forse larghissime) interpretazioni di una frase pronunciata dal palco della The O 2 Arena di Londra. Parole che hanno portato all’accusa di transfobia. Tutto per colpa di un suo pensiero di 12 secondi mentre riceve la terza e ultima statuetta della sua serata trionfale,

Los progresistas están acusando a Adele de transfobia por decir que adora ser mujer. Les digo: quieren acabar con nuestra civilización. Bien por Adele, potente voz en el canto que resuena más allá del escenario. 🇲🇽 pic.twitter.com/JMJFDfFXW6 — Carlos Mota (@SOYCarlosMota) February 9, 2022

Proviamo a fare un passo indietro. Come si può ascoltare e vedere nel filmato dei Brit Awards 2022, la cantante tiene in mano la statuetta simbolo del premio come migliore artista dell’anno. Da questa edizione, infatti, le due categorie (miglior artista maschile e miglior artista femminile) sono state unite proprio in nome della gender equality. E Adele, nell’incipit del suo discorso spiega chiaramente: “Capisco perché il nome del premio sia cambiato”.

Questo è il contesto che introduce il resto del suo pensiero: “Ma io amo veramente essere una donna ed essere un’artista femminile. Io sono orgogliosa di questo, sono veramente molto orgogliosa”. Parole che hanno provocato indignazione e accuse di transfobia. La cantante, secondo alcuni, con questa distinzione – che non è altro che una sua rivendicazione di essere “donna”, anche in quanto artista – avrebbe mancato di rispetto agli altri travalicando i confini di quella dinamiche che ha portato gli organizzatori dei Brit Awards 2022 a cancellare la categorizzazione dei premi in base al genere.