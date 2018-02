Yonghong Li e l’acquisto del Milan

La puntata di Dataroom, nuova rubrica di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera, parla oggi delle vicende finanziarie di Yonghong Li, il 48enne imprenditore cinese residente a Hong Kong che ha pagato 740 milioni alla Fininvest per comprarsi il Milan. Yonghong Li è titolare di una holding insolvente, le banche creditrici gli hanno fatto causa e il tribunale ha stabilito che, per saldare i debiti, il patrimonio della holding vada all’asta. Pochi giorni fa, spiega ancora il quotidiano, la China Securities Regulatory Commission, la Consob di Pechino, ha comunicato l ’avvio di indagini per presunti illeciti sul mercato commessi dalla holding che si chiama «Shenzhen Jie Ande»: ha tenuto nascoste per mesi la sentenza e l’insolvenza.

Mister Li, accusa il quotidiano, ha esibito sul tavolo della trattativa le credenziali di una sua società-cassaforte che era già da tempo insolvente. Su Taobao, l’eBay cinese, doveva finire all’asta qualche sua proprietà ma alla fine la battitura è stata rinviata perché incombe un’altra richiesta di fallimento.

E qui, si chiede Gabanelli: