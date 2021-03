Il weekend inizia con il down di Whatsapp e Instagram

Problemi in tutta Italia per l’app di messaggistica istantanea

Il venerdì nero delle applicazioni legate all’universo Facebook. Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, si registra un Whatsapp down e un Instagram Down. Impossibile accedere e utilizzare le due app: sia nella versione smartphone, sia in quella da desktop. Nel giro di pochi minuti sono arrivate migliaia di segnalazioni e su Twitter le persone sono alla ricerca dei motivi che abbiano portato a questi problemi. Per il momento, non si conoscono le cause del doppio blocco.

Whatsapp down e Instagram down: segnalazioni da tutta Italia

Come rivela il sito downdetector, che raccoglie tutte le segnalazioni degli utenti sparsi su tutto il territorio italiano, attorno alle 18 si sono registrati tantissimi problemi: prima su Whatsapp, poi su Instagram e – alla fine – anche sul social madre Facebook. Un problema generalizzato, segnalato in molte zone d’Italia: da Roma a Milano, fino a Palermo, Cagliari e tante altre città. Non si conoscono i motivi di queste problematiche, comparse tutte insieme, poco dopo le 18 di oggi, venerdì 19 marzo 2021. Nel frattempo, però, l’unico social funzionante (Twitter) è stato preso d’assalto. Tra ironia e proteste.

Andando a consegnare il premio a Twitter come miglior social #Whatsappdown #instagramdown pic.twitter.com/hwO6C9LNqM — Sharon- Queen of Sarcasm (@ah_okay_) March 19, 2021

“No ma noi ragazz* non siamo dipendenti dai social”

Sempre noi quando c’è un #instagramdown e un #whatsappdown : pic.twitter.com/hqa3DqIiyY — Vavvins💙💚 (@VavvaOned) March 19, 2021

le persone che non hanno Twitter staranno pensando che sia un problema del telefono o della connessione #whatsappdown #instagramdown pic.twitter.com/M95mBbHvD9 — ✨lara;coraline✨ (@_honeyclouds8) March 19, 2021

io che mi chiedo cosa faccia la gente durante il #whatsappdown e #instagramdown che non ha twitter: pic.twitter.com/W8hMmzHy5v — Giorgio (@giorgiocarulli_) March 19, 2021

Noi del Twitter mentre vediamo quelli che stanno andando nel panico perché non va WhatsApp e Instagram #whatsappdown #instagramdown pic.twitter.com/yAxZGnLvQc — 𝑨𝒏𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂♫ (@Tapiano77) March 19, 2021

Insomma, la via dell’ironia è sempre la migliore anche quando si toccano i social