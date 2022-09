Sgarbi risponde a Gassmann sulla regina: "Famoso solo per essere il figlio di ..."

Alessandro Gassmann è stato criticato per il suo tweet in occasione della morte della regina Elisabetta II: “È morta oggi un’anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque”. Il tweet di Alessandro Gassmann è stato criticato anche da Vittorio Sgarbi.

Il tweet in questione ha immediatamente diviso gli utenti dei sociali: alcuni hanno apprezzato le parole di Gassmann, altri le hanno fortemente criticate. Avevamo già scritto di come questo dibattito fosse iniziato in realtà appena dopo l’annuncio della morte della sovrana, coinvolgendo persone che hanno detto di essere profondamente dispiaciute per la dipartita di una persona che ha fatto la storia e altri che invece hanno sostenuto che questa notizia non avrebbe dovuto essere accolta con tutta questa gravità.

La risposta di Vittorio Sgarbi a Alessandro Gassmann

C’è chi non ha approvato affatto le parole dell’attore e ha commentato: «Che brutto tweet per onorare una sovrana che nel silenzio e nell’ombra ha supportato decisioni storiche che hanno segnato la nostra vita, lo ritengo quasi denigratorio e offensivo» o ancora: «La regina era un capo di stato, una donna che, pur non avendolo scelto, ha fatto il suo lavoro egregiamente. Possiamo discutere della politica del suo Paese, ma lei era un’istituzione che merita il rispetto dovuto a ogni figura istituzionale, non solo a quelle che stanno simpatiche a te». Tra i critici di Gassmann c’è anche Vittorio Sgarbi, che in un post su Facebook ha scritto: «Per rispettare Elisabetta non occorre essere monarchici». Sgarbi attacca Gassmann sul piano personale, dicendo che è «famoso per essere il figlio di un uomo che è stato un grande attore».

Oltre alle critiche, però, ci sono stati anche utenti che hanno voluto difendere il punto di vista dell’attore: «Grazie Alessandro per le tue semplici e belle parole di cui condivido pienamente lo spirito».