“Ti prendo a calci nel c…”: così il turista che getta rifiuti in Sardegna viene costretto a raccoglierli | VIDEO

Cosa sarebbe successo se un residente non avesse beccato, e filmato, il turista maleducato in Sardegna?

Certe maniere aggressive non sono mai auspicabili. Eppure di fronte all’inciviltà del turista che in Sardegna, a San Teodoro, ha lanciato un sacchetto di rifiuti in un prato, sul ciglio della strada, si fa fatica a dare torto al residente che lo ha colto sul fatto e a male parole gli ha intimato di raccogliere tutto mentre lo filmava con il telefono.

“Consigliere guardi qui, beccato a lanciare un sacchetto di rifiuti, in Sardegna, è stato costretto da una persona del posto a raccogliere tutto. Ma io mi chiedo come può una persona così giovane a fare una cosa del genere? Spero almeno abbia capito la lezione” pic.twitter.com/aZcW3lmMeS — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) August 28, 2022

L’uomo del posto costringe il turista a raccogliere tutto, fino alle forchette in plastica, continuando a ripetere “Non ti azzardare mai più, non ti permettere, stai sporcando la nostra terra”. Il giovane si china per prendere ciò che ha gettato poco prima e chiede perdono per l’azione sconsiderata che ha appena compiuto. Nonostante il piglio severo del residente è evidente che è l’indignazione a farlo parlare ma sembra improbabile che possa passare all’azione. Tanto è vero che filma tutto e avverte il ragazzo sporcaccione che lo sta filmando. Il video è stato rilanciato anche dal consigliere regionale in Campania Borrelli, storicamente sensibile a questi temi. Francesco Dalu, il motociclista protagonista del rimprovero e autore del video ha poi raccontato a Galluraoggi: “Mi trovavo in località Badualga e stavo rientrando a casa in moto. Ho visto questa persona che buttava la busta a bordo strada, sono tornato indietro e gliel’ho fatta raccogliere”, sottolineando anche l’aggravante nel comportamento del turista: “Aveva alloggio li vicino – spiega -, ma ha preferito buttarla piuttosto che differenziarla nei cassonetti che aveva la struttura dove alloggiava”.