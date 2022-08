Quando Piero Angela difese pubblicamente l’amico Enzo Tortora dopo l’arresto | VIDEO

Il 13 agosto 2022 è morto Piero Angela e in queste ore i principali social network e le pagine dei giornali si sono riempite di ricordi commossi di quanti lo hanno conosciuto di persona e dei suoi telespettatori. Tra la grande quantità di dediche, immagini e ricordi passati spunta anche un video in cui Piero Angela difende pubblicamente l’amico Enzo Tortora, che era stato arrestato perché accusato di traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico. In questo video Piero Angela si rivolge direttamente a Enzo Tortora, sostenendo l’innocenza di quest’ultimo. Piero Angela legge i nomi di quanti come lui erano convinti dell’innocenza di Tortora e passa in rassegna, smentendole, le accuse che gli venivano mosse. Anche nel difendere l’amico, Piero Angela sembra procedere mettendo in atto il metodo scientifico. Tortora è descritto da Angela come una persona estremamente corretta, per cui Angela sostiene che fosse improbabile se non impossibile che potesse avere a che fare con l’ambiente della malavita. Nel video in cui Piero Angela difende pubblicamente l’amico Enzo Tortora, il primo definisce scherzosamente l’amico «un pantofolaro», un uomo che amava stare nella comodità della propria casa a leggere un libro e andare poi letto molto presto.

Il ricordo pieno di gratitudine di Gaia Tortora

Gaia Tortora affida a Quotidiano Nazionale il proprio ricordo di Piero Angela, raccontando l’umanità e la vicinanza dimostrata dall’amico storico di suo padre durante il momento difficile dell’arresto: