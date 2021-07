25 morti, la metro invasa dall’acqua con le persone rimaste dentro ai vagoni o in attesa dei soccorsi nelle gallerie. I filmati delle inondazioni in Cina

È di 25 morti il terribile bilancio delle inondazioni che hanno colpito la provincia di Henan, nella Cina centrale, dove sono state registrate precipitazioni record. Le piogge torrenziali si sono abbattute su diverse città della provincia, tra cui il capoluogo Zhengzhou, dove l’ospedale è rimasto senza energia elettrica e 600 pazienti gravi sono stati trasferiti.

Le terrificanti immagini delle persone intrappolate in metro durante le inondazioni in Cina | VIDEO

A Zhengzhou molte strade risultano allagate. Auto e autobus sono rimasti bloccati e le forniture di acqua ed elettricità sono state interrotte in molte zone. Il traffico è praticamente paralizzato, la rete metropolitana si è fermata e i treni ad alta velocità sono stati sospesi, secondo quanto riportato dall’emittente Cgtn. In questi video si vedono le persone rimaste intrappolate nella metro. Secondo quanto scrive il Corriere uno dei passeggeri dice disperato: «È come in un film dell’orrore, l’acqua sale, non c’è luce, manca l’aria».

In tanti sono riusciti ad uscire dai vagoni aspettando i soccorsi mentre i binari si erano trasformati in torrenti:

His voice: There are hundreds of people trapped in the subway cars waiting for emergency help.#ChinaFloods pic.twitter.com/UZOvkjYUco — WoodmanK (@WoodmanK417) July 20, 2021

Zhengzhou , China today. People got trapped in subway due to heavy rain. #ChinaFloods pic.twitter.com/1LJgBX9gw9 — Rishi Shukla ✨ (@say810_) July 20, 2021

In questo altro filmato un uomo è nella sua auto mentre un fiume d’acqua l’ha quasi sommersa:

Il presidente Xi Jinping ha definito “molto grave” e in una “fase critica” la situazione e ha aggiunto che le inondazioni hanno già provocato “significative perdite di vite umane e danni alle proprietà”, incaricando tutti i dipartimenti di dare priorità “alla sicurezza delle persone e delle loro proprietà”, come riporta l’agenzia di stampa ‘Xinhua’. Nella provincia di Henan, dove vivono circa 94 milioni di persone, è stato emesso il più alto livello di allerta meteo. Le autorità locali hanno definito le precipitazioni di questo livello un evento che capita “una volta ogni 100 anni”.