La gaffe di Biden: "Dov'è Jackie?" Ma la deputata Jackie Walorski è morta ad agosto | VIDEO

Sta facendo parlare molto la nuova gaffe di Joe Biden. Il presidente USA infatti durante un intervento pubblico ha evocato una deputata repubblicana, Jackie Walorski, che però era deceduta ad agosto.

Biden: “Jackie? Where’s Jackie?” She’s dead, Mr. President. Rep. Jackie Walorski was killed in a car accident. Someone get this man some help. pic.twitter.com/5w5Jt5RjKY — toddstarnes (@toddstarnes) September 28, 2022

Il presidente degli Stati Uniti si trovava a una conferenza sull’obesità e l’insicurezza alimentare, e prendendo la parola ha chiesto dov’era Jackie Walorski, deputata repubblicana dell’Indiana morta lo scorso agosto in un incidente stradale. “Jackie, dove sei? Dov’è Jackie?”, ha detto Biden mentre le persone presenti in sala rimanevano interdette. Il presidente ha nominato la deputata Walorski perché era molto impegnata nella lotta alla malnutrizione. Dimenticando però un piccolo particolare: Jackie non sarebbe potuta esserci perché era rimasta uccisa in un incidente stradale ad agosto. E Biden non ha potuto neanche accampare la giustificazione di non esserne al corrente dato che la Casa Bianca aveva diramato una nota, nel giorno dell’incidente, in cui si leggeva che Biden era “scioccato e rattristato” per la morte improvvisa. E allora la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre ha dovuto ripiegare su una scusa ancora più assurda: Biden “pensava intensamente a lei” in quel momento, ha detto ai cronisti. Ma ovviamente non ci ha creduto nessuno.