L’idea del tour operator di organizzare viaggi in Russia per vaccinarsi con Sputnik

In Russia per vaccinarsi con Sputnik: 23 giorni (necessari per le due dosi), in cui poter girare tra Mosca e San Pietroburgo . Ad annunciarlo in un’intervista ad Adnkronos è Pietro Di Febo, direttore dell’Eurasian Travel: “Abbiamo pensato a sei diverse tipologie di pacchetto: si parte da un pacchetto base per poi salire e costruirlo con i clienti che hanno esigenze diverse”. Continua Di Febo illustrando i diversi pacchetti, una proposta che farà certamente discutere: è lecito saltare la fila e volare in Russia per vaccinarsi? “Dobbiamo anche considerare – sottolinea – che tra la prima e la seconda dose i vaccini russi richiedono minimo tre settimane, quindi di fatto diventa un viaggio molto lungo. Normalmente i viaggi turistici durano massimo 11 giorni, qui si arriva a 23, di conseguenza bisogna riempire le giornate ai turisti”.

Sul come funzionerà il viaggio in Russia per vaccinarsi con Sputnik, ecco la risposta: “Abbiamo previsto una proposta che comprende Mosca e San Pietroburgo, un’altra Mosca e l’Anello d’oro con le città che sono attorno alla capitale. C’è poi una forma un po’ più leggera economicamente in cui ci sono i primi 3-4 giorni dove si ha il check up medico e tutto quanto richiesto dalla clinica russa, poi si lascia libero il cliente durante le tre settimane e mezzo di organizzarsi in maniera autonoma, e per fare il richiamo del vaccino gli ultimi 3-4 giorni co tutti i dovuti controlli medici ante e post vaccino”.

Il viaggio per vaccinarsi con Sputnik V, è possibile richiedere il visto ora?

Ma a oggi è possibile ottenere un visto per raggiungere la Russia? Continua Pietro di Febo: