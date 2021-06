”Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato lo stop alle mascherine da lunedì 28 giugno

Via le mascherine all’aperto dal 28 giugno: cosa c’è da sapere

Perché proprio il 28 giugno? La data coincide con quella in cui anche la Valle d’Aosta diventerà zona bianca, raggiungendo le altre regioni. Per allora tutta l’Italia sarà libera dalle restrizioni dovute alle altre fasce di rischio. Presto, come spiega La Stampa, il provvedimento dovrà essere ufficializzato con un atto normativo:

L’indicazione del comitato, con tanto di data così come aveva chiesto Draghi, stanco di tentennamenti, dovrà ora essere tradotta in un provvedimento normativo da parte del ministro Speranza o dal governo, se si deciderà di procedere con lo strumento del decreto legge. Ma il dado ormai è tratto anche se uscendo di casa la mascherina dovremo portarla sempre con noi, perché gli espetti del Cts sono stati chiari: quando non si può rispettare il metro di distanziamento o si creano assembramenti va comunque indossata

La mascherina dovrà essere comunque portata in una borsa o in tasca, magari protetta con un involucro che ne impedisca la contaminazione. Infatti sarà ancora obbligatoria nei luoghi chiusi ma anche nel caso non si possa rispettare la distanza di un metro e nel caso di assembramenti, per cui è molto probabile che facendo la spesa al mercato rionale, sebbene non sia un luogo chiuso si dovrà indossarla, così come quando si fa una fila per la posta ad esempio. In spiaggia invece si potrà stare a volto scoperto così come passeggiando in un parco. E quando si va in visita da amici e parenti? Se si è vaccinati non ci sono problemi, si può togliere. Inoltre l’allentamento della norma è legato strettamente ai dati epidemiologici. Ove ci fosse il ritorno alla zona gialla ritornerebbe l’obbligo di portarla anche all’aperto.