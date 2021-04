Secondo uno studio israeliano la variante sudafricana “buca” il vaccino Pfizer

“Ci saremmo aspettato solo un caso di variante sudafricana, ne abbiamo trovati otto”, ha detto la professoressa Adi Stern The Times of Israel. “Ovviamente, il risultato non mi ha resa felice”. La variante sudafricana, paragonata al ceppo originale e alla variante inglese, «è in grado di violare la protezione del vaccino» anche se servono ulteriori studi per un quadro più preciso. Ha parlato anche il professor Ran Balicer, direttore delle ricerche al Clalit. “È il primo studio al mondo basato su dati reali e mostra che il vaccino è meno efficace contro la variante sudafricana in confronto al virus originale e alla variante britannica”.

Non c’è però solo lo studio israeliano. A condurre una ricerca su questo è stata la stessa Pfizer, che invece aveva comunicato altri dati. E ovvero: nel 100 per cento dei casi esaminati il vaccino aveva funzionato. In quel caso erano stati considerati 800 partecipanti, ed erano stati riscontrati solo 9 casi di positività, e tutti nel gruppo placebo. Ma comunque ci sono anche altri diversi studi che portano dati differenti. Per questo, alcune di queste case farmaceutiche (tra cui anche la stessa Pfizer) stanno mettendo a punto una terza dose per rafforzare la protezione contro le varianti più potenti, come quella brasiliana e sudafricana.