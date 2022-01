La donna è stata denunciata per truffa e per uso di atto falso e le sono stati sequestrati beni per il valore di 350mila euro

Insegnava come supplente alle scuole medie inferiori in diversi istituti di Varese con un diploma di laurea falso da oltre 20 anni. È stata denunciata per truffa e uso di atto falso una donna di 50 anni alla quale sono stati sequestrati dalle autorità 350mila euro.

Insegnava da 21 anni senza laurea, denunciata donna di Varese

La Guardia di finanza ha sequestrato 350mila euro a una falsa insegnante di Varese che ha lavorato per 21 anni presentando un certificato falso del diploma di laurea, con la votazione di 110 e lode, requisito obbligatorio sia per la docenza di ruolo che per le supplenze nella scuola secondaria di I grado.

I militari hanno sequestrato alla donna un equivalente di 350mila euro, somma riferibile agli stipendi erogati dagli enti pubblici e alle somme versate dall’Inps a titolo di indennità di disoccupazione e Tfr. In particolare sono state sequestrate risorse finanziarie per 166mila euro, presenti sui depositi e sui conti correnti bancari dell’indagata, otto terreni, due box, due depositi, un appartamento, un’auto e una moto. Si tratta di beni che, in caso di condanna, verranno confiscati. Lo riporta l’Adnkronos.

La donna è stata anche denunciata per truffa e per uso di atto falso, perché, avendo ottenuto l’inserimento nelle graduatorie di supplenza negli istituti scolastici in provincia di Varese a partire dal 2000, aveva effettuato supplenze di durata annuale in diversi istituti scolastici locali esibendo il diploma falso.

Il provvedimento giudiziario è giunto a conclusione delle indagini svolte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Varese in seguito alle quali l’insegnante è stata denunciata all’autorità giudiziaria di Varese per truffa e per uso di atto falso. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, l’insegnante non era stata neanche mai iscritta all’università in cui diceva di essersi laureata con 110 e lode.