Il vandalismo dei ragazzini che lanciano in mare i lettini dagli scogli di Marechiaro | VIDEO

Sugli scogli di Marechiaro, litorale di Napoli, alcuni ragazzini prendono dei lettini da spiaggia e li lanciano in acqua. Un atto vandalico registrato dall’alto da un utente: il video è stato rilanciato dal consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, molto attivo nella difesa del suo territorio e nel denunciare le illegalità. “Marechiaro è diventata terra di nessuno – ha scritto – servono interventi duri e presenza fissa delle forze dell’ordine per preservare il posto e l’incolumità dei bagnanti”.



“La situazione è totalmente fuori controllo – ha aggiunto – sembrerebbe assurdo anche solo pensarlo per un’area balneare dove la gente viene a rilassarsi ma purtroppo non ci sono alternative: serve una presenza fissa di forze dell’ordine e un’attività costante di monitoraggio”. Già in passato Borrelli aveva segnalato episodi simili avvenuti proprio in quella stessa zona.