Come funziona il vaccino Pfizer approvato per i bambini tra i 12 e i 15 anni

Un altra freccia nella faretra delle lotta contro il Coronavirus, dopo l’annuncio dell’avvio delle vaccinazioni libere (senza fascia d’età) dal prossimo 3 giugno in Italia. L’Agenzia Europea del Farmaco, come già trapelato nei giorni scorsi, ha dato il via libera all’utilizzo del prodotto anti-Covid di Pfizer-BioNTech anche per gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni. L’autorizzazione è arrivata dopo aver analizzato gli studi clinici effettuati nel corso degli scorsi mesi. L’efficacia, secondo le sperimentazioni concluse in fase-3, hanno mostrato una grande efficacia del vaccino che sfrutta la tecnologia a m-RNA (Rna messaggero). Il via libera al vaccino Pfizer 12-15 anni può dare un nuovo impulso alla battaglia contro la pandemia, soprattutto in vista di settembre, quando riapriranno le scuole dopo le vacanze estive.

Vaccino Pfizer 12-15 anni, arriva il via libera dell’Ema

L’esito della sperimentazione è stato pubblicato sul sito dell’Ema. In particolare si fa riferimento al livello di efficacia sui bambini testati (oltre 2mila, con un’età compresa tra i 12 e i 15 anni), basato sulla produzione di anticorpi dopo la somministrazione del prodotto Pfizer-BioNTech (denominato Comirnaty).

Lo studio ha dimostrato che la risposta immunitaria a Comirnaty in questo gruppo era paragonabile alla risposta immunitaria nella fascia di età compresa tra 16 e 25 anni (misurata dal livello di anticorpi contro SARS-CoV-2). L’efficacia di Comirnaty è stata calcolata in quasi 2.000 bambini di età compresa tra 12 e 15 anni che non presentavano segni di infezione precedente. Questi hanno ricevuto il vaccino o un placebo (un’iniezione fittizia), senza sapere quale era stato somministrato. Dei 1.005 bambini che hanno ricevuto il vaccino, nessuno ha sviluppato COVID-19 rispetto a 16 bambini su 978 che hanno ricevuto l’iniezione fittizia. Ciò significa che, in questo studio, il vaccino è stato efficace al 100% nel prevenire il COVID-19 (sebbene il tasso reale potrebbe essere compreso tra il 75% e il 100%).

Le indicazioni date dall’Ema parlano espressamente di richiamo dopo 21 giorni. Lunedì l’Aifa si riunirà per recepire le indicazioni dell’Ema e dare il via libera anche per l’Italia.

Le reazioni dall’Italia

“Una buona notizia. L’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali ha appena autorizzato l’utilizzo del vaccino Pfizer dai 12 anni di età. Ora sarà possibile estendere la campagna di vaccinazione anche ai più giovani. È una novità importante, pensando anche alla riapertura delle scuole a settembre – ha dichiarato il Ministro della Salute Roberto Speranza -. Se continuiamo ad avere cautela, con il quadro epidemiologico che mostra segnali incoraggianti, possiamo guardare al futuro con più fiducia”. A breve, inoltre, potrebbe arrivare lo stesso via libera anche per il vaccino Moderna che ha completato la fase di sperimentazioni sui ragazzi dai 12 ai 18 anni.

(foto IPP/zumapress)