Un minivan cade in un dirupo ad Arezzo: gravi quattro operai

Gravissimo incidente stradale questa mattina nei pressi della località Rofelle nel comune di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, dove alle 7.45 circa un minivan con sei persone, tutti operai, è uscito di strada precipitando in un dirupo. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco e, vista la gravità della situazione, è stato subito allertato l’elisoccorso. I feriti sono lavoratori di una ditta che sta realizzando un metanodotto tra Toscana ed Emilia Romagna.

Secondo le prime ricostruzioni, gli occupanti dei veicolo sono tutti lavoratori di una ditta che sta realizzando un metanodotto tra Toscana ed Emilia Romagna, quattro dei quali sono in condizioni gravi e trattati in codice rosso, mentre gli altri due sono arrivati al pronto soccorso in codice giallo e fuori pericolo. L’incidente, le cui cause esatte sono ancora da chiarire, è avvenuto lungo una strada sterrata che dalla strada statale porta al cantiere. Il guidatore ha perso il controllo del mezzo, un fuoristrada del tipo pick up, che è finito fuori strada precipitando in una scarpata di almeno sei metri e terminando la sua corsa in un corso d’acqua sottostante. Quattro dei passeggeri sono stati trovati fuori dal minivan al momento dell’arrivo dei soccorsi, mentre per uno degli occupanti è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito l’uomo in condizioni critiche al più vicino ospedale, il San Donato di Arezzo.

Altri due operai sono stati appena trasferiti, per mezzo dell’elisoccorso Pegaso, all’ospedale Le Scotte di Siena. Gli altri occupanti, come riportato dai sanitari, hanno riportato traumi minori e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale della Valtiberina, a Sansepolcro. All’intervento di recupero e soccorso hanno partecipato quattro ambulanze (tre della Asl Toscana Sud Est ed una del servizio dell’Emilia Romagna), i vigili del fuoco del comando di Arezzo e di Rimini, i carabinieri di Badia Tedalda e due elicotteri.

