La tromba d’aria in Toscana ha distrutto anche il Twiga: l’amarezza di Daniela Santanchè | VIDEO

La senatrice di FdI ha pubblicato sui social un video in cui si vedono i lettini ribaltati, i gazebi semi-distrutti e le tende crollate, con in sottofondo il suo amaro commento

Il maltempo che sta investendo in queste ore la Toscana e tutto il Centro-Nord si è abbattuto anche sul Twiga di Forte dei Marmi, lo stabilimento extralusso di Daniela Santanché e Flavio Briatore. Proprio la senatrice di FdI ha pubblicato sui social un video in cui si vedono i lettini ribaltati, i gazebi semi-distrutti e le tende crollate, con in sottofondo il suo amaro commento: “Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo, la tromba d’aria è arrivata sul Twiga. Tutto distrutto, tutto crollato. E stasera dovrebbe arrivare un’altra tromba d’aria alle 20. Non ho parole per esprimere il mio stato d’animo”.

La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga.

Mesi di lavoro distrutti in pochissimo tempo 😥#meteo #Toscana pic.twitter.com/LITPSrn4j0 — Daniela Santanchè (@DSantanche) August 18, 2022

Daniela Santanché filma i danni del maltempo al Twiga, ma l’allarme è in tutto il Centro-Nord

Il maltempo si è già manifestato in tutte le sue disastrose conseguenze in Toscana, dove si contano due morti: un uomo è stato travolto da un albero a Sorbano del Giudice (Lucca), mentre una donna è stata colpita da un albero al Parco La Malfa a Carrara. Ma l’allarme non coinvolge solo la Toscana. Pure a Milano e in larga parte della Lombardia la pioggia è scesa abbondante, anche se non si riscontrano al momento danni particolari. Nella fascia nord della Provincia di Modena e a San Felice sul Panaro, invece, il forte vento ha scoperchiato una palazzina costringendo all’evacuazione di 11 famiglie.

La situazione è critica anche a Ferrara, nella frazione di Boara, dove una gru è franata a causa del vento su alcune abitazioni, provocando danni alle strutture ma non alle persone. A La Spezia, le forti raffiche hanno colpito la costa rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco a Luni e a Porto Venere, mentre a Sestri Levante la sindaca Valentina Ghio ha comunicato di aver richiesto lo stato d’emergenza a causa dei danni apportati dalla grandine e dalle trombe d’aria che stanno colpendo tutta la Liguria, attualmente in allerta gialla.