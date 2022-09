Quello strano tutorial al voto di Giorgia Meloni che invita a “cancellare” il simbolo di Fdi con una croce

I voti della Lega li prende sicuramente così. #Meloni pic.twitter.com/XIGHMZQIks

— Marco Noel (@MarcoNoel19) September 24, 2022

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha pubblicato sui propri profili social un breve video in cui invita gli elettori al voto e fornisce le indicazioni per indicare correttamente la preferenza per Fratelli d’Italia sulla scheda elettorale. Si tratta di un video molto breve, una sorta di “tutorial” su come votare pubblicato inizialmente sull’account TikTok di Giorgia Meloni, in cui Meloni dà un consiglio anche a chi non ha intenzione di votare per il partito di cui è Presidente: «Se invece non vuoi votare Fratelli d’Italia c’è un sistema: cancella il simbolo sulla scheda con una bella croce». L’intento è chiaramente ironico, ma il video è diventato virale proprio perché molti utenti lo hanno ritenuto inopportuno in quanto rischia di essere frainteso.

In un altro video tutorial più esplicativo pubblicato anche questo sul proprio profilo TikTok, dopo aver spiegato come votare correttamente per Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni conclude: «E avete fatto la rivoluzione».