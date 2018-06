Tumore al seno, il test che evita la chemioterapia

La chemioterapia potrebbe essere evitata dalla maggior parte delle donne affette da cancro al seno in fase iniziale grazie a un test chiamato TAYLOR X poi provato su un universo di 10273 donne con risultati positivi. Ne parla oggi La Stampa:

«Ora lo studio dà una risposta definitiva. La chemio può essere evitata nel 70% delle pazienti con cancro iniziale, limitandola a quel 30% per il quale porterà beneficio», spiega il responsabile dello studio Joseph Sparano dell’Albert Einstein Cancer Center di New York. «Infatti, in un periodo di follow-up dello studio di 7,5 anni – aggiunge – si è evidenziato che la sola ormonoterapia non era meno efficace della chemio più ormonoterapia, nelle pazienti con punteggio 11-25, in termini di sopravvivenza e ricomparsa della malattia».

Secondo gli autori della ricerca la chemio è dunque inutile nelle pazienti con un’età superiore ai 50 anni con punteggio 0-25 e nelle pazienti con meno di 50 anni con punteggio 0-15. In Italia, si tratterebbe di cambiare lo standard terapeutico a ben 3mila pazienti all’anno.