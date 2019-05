Toto torna su Alitalia

Carlo Toto torna a farsi avanti per Alitalia. Nonostante non sia il commensale più gradito da parte di FS e Delta Airlines, l’imprenditore abruzzese ha chiesto di sedersi sul tavolo negoziale anche se la tecnica di puntare su un CIP non ha funzionato. Racconta oggi Il Messaggero che con una lettera datata 23 maggio e firmata dall’a.d. Lino Bergonzi il gruppo si candida a diventare partner industriale di riferimento in 14 righe nelle quali chiede un incontro avendo «maturato rilevanti esperienze nel settore aereo, con la costituzione e lo sviluppo della principale compagnia privata».

Il riferimento è ad Airone, venduta nel 2009 all’Alitalia dei “capitani coraggiosi”, con una coda di contenzioso in piedi ancora oggi dovendo pagare un debito residuo di 31,8 milioni. Poiché è impensabile che Toto sia stato colto da un attacco di ingenuità acuta, proponendosi nuovamente nonostante le ostilità che si sono manifestate, la spiegazione più plausibile è che questa nuova iniziativa sia ispirata da ambienti vicini a Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, per sollevare una sorta di “ambiente da gara” capace di modificare i rapporti di forza nella trattativa con il vertice di Atlantia.

L’idea sarebbe una manovra per il post elezioni europee, costruire un secondo pretendente e indebolire la capacità contrattuale dei Benetton. È difficile immaginare un esito positivo per Toto, ma resta il fatto che un primo risultato la sua lettera l’ha già conseguito: Battisti ha convocato l’interlocutore per un incontro a Roma mercoledì 29. Sull’esito del confronto si prevede fumata nera. Eppure il gruppo abruzzese sventola velleità pretenziose perché «dispone di competenze distintive – come si legge nella lettera di Bergonzi a Battisti che gli consentono di competere con successo in diversi settori industriali sui mercati internazionali».

Toto fa sapere a Fs che «sta attualmente analizzando alcune opportunità di investimento in settori industriali di nostro interesse, allo scopo di massimizzare la creazione di valore per gli azionisti, anche attraverso una allocazione proattiva del portafoglio di business».

Leggi anche: La Svezia dichiara guerra al Tg2