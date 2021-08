Le fiamme in queste ore hanno invaso Tivoli e la Riserva Naturale Monte Catillo. Ci sono linee di fuoco lunghe 700 metri, anche un chilometro, che continuano ad avanzare verso Tivoli e Marcellina. Sono stati evacuati nella notte il villaggio don Bosco e quattro palazzine con 25 famiglie, i vigili del fuoco, sono sul posto con una decina di squadre insieme ai moduli di protezione civile, ai carabinieri e alla polizia locale. In questo ore sono state estese quattro tubazioni dai terrazzi delle palazzine per evitare che le fiamme si avvicinassero. In questo momento sono in fase di spegnimento le fiamme sul versante Tiburtina Valeria mentre il fuoco avanza verso San Polo.

#Tivoli, #incendio nell’area della Riserva Naturale Monte Catillo: 7 squadre di #vigilidelfuoco e un #canadair sono in azione sui due fronti ancora attivi, a Marcellina e a San Polo dei Cavalieri. Operazioni di spegnimento in corso [#13agosto 8:30] pic.twitter.com/JEnUH2IBuv — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 13, 2021

Tivoli invasa dalle fiamme, a rischio la piante e animali della Riserva Naturale Monte Catillo.

Secondo alcuni utenti gli incendi sarebbero di natura dolosa, così come rilanciato fin dai primi minuti dal Sindaco del comune laziale, Giuseppe Proietti.

Ma quanto devi essere un rifiuto della società per dare fuoco ad una riserva naturale e condannare a morte migliaia di animali? #tivoli #12agosto #incendi pic.twitter.com/Rk6r4bg2gu — cloudbusting-マヌエル (@ManuelGiustini) August 12, 2021

“E’ importante che tutti i cittadini si facciano parte attiva nella ricerca delle cause – spiega il sindaco – mettendo a disposizione, ad esempio, le immagini delle telecamere private, utilissime per poter ricercare il momento esatto in cui è partito l’incendio e poter effettuare i controlli incrociati con le telecamere della rete comunale di videosorveglianza, aiutando, così, le forze dell’ordine a individuare elementi utili per ricostruire l’origine dell’incendio che sta generando una grande preoccupazione nella popolazione tiburtina”, ha detto il primo cittadino di Tivoli.

“Ringrazio ancora tutte le associazioni di protezione civile, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Tivoli, i carabinieri forestale – continua Giuseppe Proietti – i volontari dell’associazione nazionale carabinieri e gli agenti della polizia locale e tutti coloro che sono intervenuti senza sosta sin dalla prima mattinata di ieri”.