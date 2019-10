Il nuovo down di Tim

Dopo il down di TIM di ieri notte l’azienda soltanto alle 10,30 si è presentata con un tweet per scusarsi dell’accaduto. Stamattina un altro down sta colpendo le reti di TIM secondo le segnalazioni che giungono da Twitter:

Rispetto a ieri le segnalazioni su Downdetector sono di minore intensità ma più diffuse:

In molti si lamentano dei problemi in upload:

#Timdown Questa mattina niente upload… Poco fa era impossibile navigare ora c’è un minimo di upload e si riesce a malapena… Il download dallo speedtest c’è ma Upload linea piatta. Speriamo si risolva presto, non si può nemmeno inviare una foto. — Alessandro (@alessandro891) October 11, 2019

Altri segnalano problemi con la fibra e il telefono fisso:

@TIM4USara buongiorno, è dal #timdown dell’altra notte che il mio wifi fibra tim non funziona e il telefono fisso nemmeno, cosa posso fare?

grazie per la disponibilità — hoergasm (@hoerg4sm) October 11, 2019

Mentre altri segnalano di non aver ancora riavuto la linea dal down di ieri:

@TIM_Official è da esattamente 24 ore che sono senza internet #timdown — salvatore alioto (@salioto86) October 10, 2019

