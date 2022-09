La bellezza della tifosa italiana che esulta in mezzo a migliaia di sostenitori polacchi | VIDEO

In campo i nostri azzurri sono stati straordinari, ma i sostenitori italiani sugli spalti della Spodek Arena di Katowice non sono stati da meno. I nostri pallavolisti si trovavano di fronte a una vera e propria muraglia rappresentata da quella Polonia due volte (consecutivamente) Campione del Mondo. Nel loro palazzetto, davanti al loro pubblico. Ma i giovani guidati da Fefè De Giorgi non si sono lasciati intimorire. E nel catino polacco si è anche visto tutto il bello della pallavolo (non solo a livello sportivo), come testimoniato dal video della tifosa italiana che esulta. Sola, tra i pochi sostenitori azzurri nel mezzo della marea di tifosi polacchi.

Tifosa italiana esulta in mezzo a migliaia di tifosi polacchi

Era il terzo set. Il punteggio era sull’1-1. Gli azzurri erano appena riusciti a rimettere in piedi una partita che sembrava essere segnata dopo il primo parziale conquistato dai padroni di casa. Poi il secondo parziale ha riacceso le speranze. Un climax che poi ha portato alla vittoria finale. E i pochi italiani presenti all’interno della Spodek Arena di Katowice ci hanno creduto dall’inizio alla fine e sono riusciti a rappresentare quella macchia di azzurro in mezzo a una bolgia tinta di bianco e rosso. E la tifosa italiana esulta in mezzo a migliaia di tifosi avversari è diventata l’immagine simbolo di questo successo mondiale.

E non solo per il risultato finale che ha fatto nuovamente la storia del nostro movimento pallavolistico, ma anche perché ha rappresentato un evidente distonia tra il classico tifo calcistico e quello per altre discipline sportive. Questa immagine di una donna sola sugli spalti che brandisce la bandiera italiana, canta e fa cori in sostegno della nostra Nazionale, solo in un universo diverso da quello del calcio può essere visibile.