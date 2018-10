Tiberis: l’indagine per danno erariale per la spiaggia sul Tevere

La Corte dei conti apre un fascicolo per danno erariale in relazione a Tiberis, la spiaggia sul Tevere della Giunta Raggi dopo le segnalazioni di una spesa di 240mila euro e i conti delle associazioni di cittadini, che da migliori amiche dei 5 Stelle si stanno trasformando nel loro incubo di pari passo con le promesse mancate della Giunta. Racconta il Messaggero:

Il procuratore capo Andrea Lupi ha aperto un fascicolo sulla vicenda per verificare se i fondi utilizzati siano serviti effettivamente per riqualificare l’area, o se, invece, il denaro speso possa configurare un danno erariale. Dalle carte del Dipartimento Tutela ambiente emerge che 34.397 euro (e poi altri 15.170) sarebbero stati usati per i «lavori di manutenzione ordinaria del verde del parco d’affaccio sul Tevere nell’area fluviale di ponte Marconi»; 34.999 euro «per la fornitura di 850 tonnellate di sabbia silicea da utilizzare per la realizzazione di due campi da beach volley»; 3.477 per il «noleggio a caldo di una macchina operatrice semovente con braccio decespugliatore pulisci-fossi laterali per 3 giorni».