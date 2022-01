La scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 4.3 vicino a Vibo Valentia

Una scossa a pochi chilometri della costa è stata avvertita in molte città in Calabria. Il terremoto nella zona di Vibo Valentia è stato registrato questa mattina, intorno alle 10.20. Una magnitudo di 4.3 che non sembra aver provocato danni agli edifici. Ma moltissime persone sono scese in strada per la paura.

Terremoto Vibo Valentia oggi, la scossa di magnitudo 4.3 vicino alla costa

Il terremoto Vibo Valentia è stato percepito anche in molte altre città sulla costa Occidentale della Calabria: da Lamezia a Cosenza. Ma anche sul fronte Orientale molti cittadini hanno percepito la scossa. Per il momento non ci sono notizie di danni alle strutture, ma la scossa è stata molto forte, come confermano le reazioni dei cittadini sui social che hanno raccontato, praticamente in diretta, cosa è accaduto.

Che scossa e che paura! #Terremoto — Angelo Portogallo (@A_Portogallo) January 20, 2022

Possibile epicentro a Pizzo Calabro dicono. Ragazzi che spavento #terremoto — Giuseppe Scuticchio (@Mr_goodtravel) January 20, 2022

non abito in provincia di vibo ma dio mio se l’ho sentito, stavo studiando ed hanno iniziato a muoversi la scrivania e la toeletta dei trucchi in modo fortissimo #Terremoto — marisa (@tinisavenue) January 20, 2022

Secondo le indicazioni dell’INGV, l’epicentro del sisma è stato a largo delle coste di Vibo Valentia a una profondità di circa 10 chilometri. Questi i comuni che hanno percepito maggiormente il terremoto:Briatico, Pizzo, Zambrone, Sant’Onofrio, Vibo Valentia, Maierato, Stefanaconi, Cessaniti, Francavilla Angitola, Zungri, Parghelia, San Gregorio d’Ippona. Si tratta di cittadine in provincia di Vibo Valentia.