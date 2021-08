Scossa di terremoto al largo di Palermo oggi alle 6.14: tanta paura ma al momento non si registrano danni causati dal sisma avvertito nel centro di Palermo e in molti paesi limitrofi. Come dice l’Ingv la scossa è stata di magnitudo 4.3 . Ai vigili del fuoco continuano ad arrivare telefonate ma “per ora – dicono – non si registrano danni a persone o cose”.

Il terremoto a Palermo

La scossa ha svegliato molte persone:

Quando la sveglia te la dà il #terremoto la tremarella ti dura tutto il giorno #sicilia #Palermo — Massimiliano (@Maxis18) August 31, 2021

E non solo a Palermo:

Pensavo fosse stato un incubo poi vedo il lampadario muoversi – #Terremoto fui – Cefalù — lion_86 (@lion8646053428) August 31, 2021

ho avvertito un sacco il terremoto, sono traumatizzata e tremo ancora #Terremoto #Palermo — akasette (@dimmidovelaluna) August 31, 2021

È stato bruttissimo , pochi secondi ma intensi .😫#terremoto — Antonio D'anna (@antonioneox78) August 31, 2021

#Terremoto mi è tremato il letto fortissimo, e l’anta dell’armadio (scorrevole) si è aperta solaaa, mamma mia che paura — 𝓥𝓪𝓷𝓮𝓼𝓼𝓪 (@__VaNeSsa__t) August 31, 2021

La buona notizia è che al momento i Vigili del fuoco continuano a confermare l’assenza di danni a persone e cose