Dopo i Gilet Arancioni e la Marcia Roma 2 a piazza Venezia, anche StopEuropa si presenta in piazza del Popolo (e non più a Montecitorio come annunciato ieri) per la loro manifestazione. La bandiera è quella del Movimento Nuova Lira, ma ci sono anche altre bandiere come quello di No Euro – No Mes – Itexit (uscita dell’Italia dall’Europa) e il Movimento Stop Euro.

La manifestazione di StopEuropa a piazza del Popolo

Nei video pubblicati sul gruppo si sente suonare e cantare l’inno nazionale e i manifestanti, una cinquantina forse, che sono ben distanziati mentre dal palco si parla di sovranità monetaria. Nel gruppo si aggiungono anche video di chi dice che partirà dalle Marche per venire a Roma. Poi parla Marco Cacciaro che spiega che il problema è il signoraggio e che il debito non esiste. StopEuropa dice che sta aggregando “economisti e professori” per cambiare “il modello economico che è antiliberale ed antidemocratico”. Anche chi parla dal palco improvvisato dice che sono “quattro gatti”.

Oggi è stato anche il quinto sabato di protesta delle mascherine tricolori in tutta Italia. “Aumenta la partecipazione nelle piazze italiane, sono sempre di più i cittadini pronti a manifestare contro il governo Conte e le misure economiche insufficienti per far fronte alla crisi economica connessa al coronavirus”, spiegano dal movimento. Le manifestazioni delle mascherine tricolori “si sono svolte in maniera pacifica ma determinata ovunque, da Torino, a Milano, passando per il Nord-Est, Parma, la Toscana, il centro Italia e i principali centri del Sud e delle Isole, tra cui Bari e Cagliari. A Roma la manifestazione si è svolta in piazza Montecitorio, dove centinaia di italiani, tra cui molti rappresentanti delle categorie più in difficoltà come commercianti e operatori del turismo, si sono scagliati contro l’esecutivo Conte”.