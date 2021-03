Stefano Massini “incinto” a sostegno della pallavolista licenziata per la gravidanza | VIDEO

Ieri sera, a PiazzaPulita, Stefano Massini ha dedica il suo consueto monologo alla vicenda di Lara Lugli, la pallavolista citata per danni dal proprio club per essere rimasta incinta. Lo ha fatto non solo con le parole, chirurgiche e taglienti come sempre, ma entrando letteralmente nei panni della giocatrice, mettendosi un grosso cuscino sotto il maglione a simboleggiare la gravidanza e manifestare, anche fisicamente, la sua vicinanza e solidarietà nei confronti di Lugli. Un gesto meraviglioso che Massini ha postato in diretta sui social, ottenendo centinaia di commenti di apprezzamento.

“Una battaglia, una provocazione” ha scritto l’attore e scrittore. “Uomo incinto (in un altro post sulla mia pagina trovate la foto scattata in diretta) per solidarietà a Lara Lugli la pallavolista citata per danni per essere rimasta incinta.”