Le decine di migliaia di manifestanti che assaltano il palazzo presidenziale dello Sri Lanka | VIDEO

Decine di migliaia di manifestanti che chiedono le dimissioni del presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, e del governo hanno preso d’assalto la residenza del presidente a Colombo nonostante il dispiegamento di forze di sicurezza e il ripetuto ricorso ai lacrimogeni da parte della polizia.

In Sri Lanka la situazione è serena e tranquilla. Solo una folla immensa di persone che assalta il palazzo presidenziale nella capitale Colombo nel mezzo della peggior crisi economica del Paese da decenni. pic.twitter.com/ndxT3NlqhR — Daniele Angrisani (@putino) July 9, 2022



Lo riporta l’agenzia Dpa. Rajapaksa è stato trasferito in un luogo sicuro, ha detto un funzionario dell’ufficio della presidenza.

Le decine di migliaia di manifestanti che assaltano il palazzo presidenziale dello Sri Lanka

I manifestanti hanno occupato gli uffici della presidenza, che si trovano a meno di un chilometro dalla residenza del presidente, già presa d’assalto dai manifestanti infuriati per la grave crisi economica. Lo scorso maggio il Paese è andato per la prima volta nella sua storia in default. Attualmente sta fronteggiando un’inflazione da record al 54,6% e la scarsità di carburante, elettricità e generi alimentari. Per il 2022, è prevista una contrazione del Pil tra il 4% e il 5%.

🇱🇰 Clip aus dem Inneren des Präsidentenhauses in #Colombo, wo Menschenmassen die Tore durchbrochen und das Anwesen betreten haben und sich innerhalb des Gebäudes, einschließlich der Privatquartiere, sich versammeln. pic.twitter.com/5TN5lwlP6B — GeorgeOrwell3 (@george_orwell3) July 9, 2022



La polizia ha usato tutti i mezzi a disposizione per tentare di fermare i manifestanti. Ieri era stato decretato il coprifuoco per scoraggiare dimostrazioni di piazza, ma era stato subito ritirato dopo le proteste dei partiti d’opposizione.