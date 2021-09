Il Foglio rivela che il ministro della Salute Roberto Speranza è sotto scorta. Per lui da mesi minacce e insulti da gruppi no-vax.

“Speranza sotto scorta dopo ripetute minacce”

“La notizia appresa ieri dal ‘Foglio’ della scorta improvvisamente resasi necessaria per il ministro della Salute Roberto Speranza a seguito di ripetute minacce dovrebbe suggerire una maggiore cautela a tutti quei politici che con molta disinvoltura tendono a giustificare gli estremismi non vax”, ha scritto questa mattina il direttore de ‘Il Foglio’, Claudio Cerasa. E che Speranza non sia accolto con serenità lo testimonia anche questo video girato a Livorno: per il ministro che sta arrivando è pronta una corona di fiori funebre.

L’arrivo del ministro della Salute a Livorno. Clima rovente. pic.twitter.com/XJjh329Az8 — RadioGenova (@RadioGenova) August 31, 2021

E i manifestanti lo chiamano assassino e buffone

“Assassino!” Cittadini contro l’obbligo del passaporto sanitario contestano duramente il ministro della Salute in una Livorno blindata. pic.twitter.com/iPh163FEkE — RadioGenova (@RadioGenova) August 31, 2021

Per ora Speranza non ha confermato il retroscena de Il Foglio. Su Facebook invece ha pubblicato un post in cui parla dell’avanzamento della campagna vaccinale: “Oltre il 70% degli italiani over 12 ha completato il ciclo vaccinale previsto. È un risultato importante che è stato raggiunto grazie all’impegno di tanti. Un pensiero particolare alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutti i volontari che anche durante l’estate hanno portato avanti una delle più grandi sfide che il nostro Paese abbia dovuto affrontare”, sottolinea. Ma perfino sulla sua pagina appaiono commenti come questo: “Adesso lasciate in pace gli italiani. Fateci tornare a vivere e spero che lei scompaia per sempre dalla vita pubblica italiana. Ne ha combinate troppe e in uno Stato serio ci sarebbe da vedere molte cose”.

EDIT: Fonti dirette del ministero confermano a Nextquotidiano che il ministro della Salute Speranza ha una scorta potenziata rispetto a quella ordinaria, ma precisano anche che tale assegnazione risale allo scorso aprile, quando Speranza fu oggetto di minacce di morte. Non c’è stata invece nessuna novità relativa agli avvenimenti degli ultimi giorni.