Sparatoria all’Università di Perm, un diciottenne armato ha ucciso 8 persone | VIDEO

E’ una tragedia quella che sta andando in scena in queste ore all’Università di Perm, in Russia. Un uomo armato è entrato nell’edificio ed ha iniziato a sparare verso docenti e studenti, il numero delle vittime non è ancora chiaro.

BREAKING NEWS Minutes ago: Perm State University. Unknown figure with weapon.

As single individual, assuming an intruder/hostile(s) Police marksmen/specialists do not yet appear to be on the scene. pic.twitter.com/7cnbgU4V8e — Patrick Emek (@14wombat1) September 20, 2021

Il killer dell’università di Perm “è stato neutralizzato”. Lo riferiscono i media russi, dopo che in un primo momento era stata data la notizia del suo arresto. Il suo nome è Timor Bermansurov, diciottenne. E’ entrato armato di un fucile “leggero “. L’agenzia Tass ha annunciato poco dopo l’assalto che il giovane è stato arrestato, e ucciso durante l’arresto.

Sparatoria all’Università di Perm, un diciottenne armato ha ucciso 8 persone

I video che arrivano dalla Russia raccontano la paura di questi momenti.

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021

I ragazzi pur di scappare si sono lanciati dalle finestre. Poi la fuga, e ancora gli spari in sottofondo. Questo il contesto che emerge dai video che prendono a circolare sul web.

#Breaking

A gunman has opened fire at students in Perm University in Russia.

Students jumping off the building to escape.

Casualties reported.#Russia pic.twitter.com/LPhtsPyx12 — Geeta Mohan گیتا موہن गीता मोहन (@Geeta_Mohan) September 20, 2021

L’assalitore aveva pubblicato una foto sul social russo Vkontakte pochi minuti prima che avesse inizio l’agguato. In tenuta da assalto, con il dito medio alzato e pieno di proiettili nella cartucciera.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Perm State Üniversitesi’ne kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleşti. pic.twitter.com/QDww0nxfgC — Griffin (@griffincomtr) September 20, 2021

Rimangono da chiarire le ragioni che hanno spinto il 18enne a questo gesto di follia, mentre in queste ore il bilancio dell’agguato si aggiorna. Secondo la portavoce, Svetlana Petrenko, “otto persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite”. Si tratta, ha sottolineato come riporta Sputnik, di un bilancio ancora provvisorio.

Il governatore della regione di Perm, Dmitry Makhonin, conferma che “uno degli assalitori” del campus dell’università è stato neutralizzato e rende noto che è in corso la ricerca di possibili complici. “Stiamo verificando l’informazione di possibili complici. Gli studenti potrebbero aver fatto confusione a causa della paura, gli spari si sono fermati”, ha affermato in una intervista all’agenzia Tass. Nel frattempo è stato aperto un centro di crisi sul sito della sparatoria, ha reso noto l’università.