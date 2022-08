“Lasciamo stare, ogni volta che si gioca qui, accade lo stesso. Il pubblico di Firenze è di una maleducazione incredibile. Hanno dei bambini vicino e continuano a insultare. mi dicono ‘tua mamma, tua mamma’. Dietro la panchina ci sono sempre dei maleducati professionisti, sempre pronti a offendere”. Così Luciano Spalletti ha commentato gli episodi spiacevoli di cui è stato vittima. Ai microfoni di Dazn, proprio lui, fiorentino di Certaldo, ha dovuto scagliarsi contro il pubblico del Franchi.

Il tifoso della Fiorentina che tira uno schiaffo a Spalletti | VIDEO

Il culmine di tutto quello che è successo durante Fiorentina-Napoli è avvenuto alla fine della partita quando un tifoso particolarmente esagitato, ma non particolarmente furbo perché è stato immortalato dalle telecamere tenta di colpire, o lo colpisce, non è chiarissimo, l’allenatore:

Ci sta. Ci sta che se uno va allo stadio per insultare per 96’ la madre di un avversario,pensi sia normale tirare uno schiaffo quando lo beccano in mondovisione.L’imbecille ha un volto,allo stadio non deve entrare mai più. In nessuno stadio. #Spalletti #napolifiorentina #SerieA pic.twitter.com/2oHOF5Vrpb

— Federico Ruffo (@FedericoRuffo) August 28, 2022