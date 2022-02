“È stata la mano di Dio”: il film di Paolo Sorrentino candidato agli Oscar

Il film di Paolo Sorrentino ‘È stata la mano di Dio’ è candidato agli Oscar come miglior film internazionale come ha annunciato l’Academy Awards che sta svelando le candidature alle prestigiose statuette la cui cerimonia di consegna si svolgerà il 27 marzo a Los Angeles.

Era dal 2014, l’anno in cui l’Italia trionfò agli Oscar proprio grazie a Sorrentino con ‘La grande bellezza’, che un titolo italiano non entrava nella cinquina del miglior film internazionale. Nel cast de “La mano di Dio” sono presenti tra gli altri anche Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo: il film è stato presentato alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Leone d’argento – Gran premio della giuria. La pellicola è ambientata nella Napoli degli anni ’80, dove Fabietto Schisa, il protagonista adolescente dovrà affrontare un passaggio cruciale della propria esistenza tra la perdita dei genitori e il contesto magico e quasi salvifico dell’arrivo di Diego Armando Maradona a Napoli. E la mano di Dio assume un doppio significato che percorre tutta la trama del film che attinge ai ricordi di quell’anno magico per la città di Napoli nella memoria di Sorrentino. Gli “avversari” che il regista dovrà sconfiggere per portare a casa l’ambita statuetta sono il giapponese Drive My Car (anche candidato come miglior sceneggiatura, miglior regia e miglior film), il danese Flee, Lunana: A Yak in the Classroom dal Bhutan e il norvegese La peggiore persona del mondo.