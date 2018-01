Sondaggi SWG, il centrodestra arretra

Nel sondaggio di SWG pubblicato oggi dal Messaggero ci sono microspostamenti significativi nelle forze in campo alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Gli scostamenti però allarmano il centrodestra, che viene dato in calo, mentre il Partito Democratico recupera qualcosa e cresce il MoVimento 5 Stelle. La percentuale del 37,3% degli indecisi non permette però di dare alcuna certezza riguardo i prossimi risultati. Allo stato attuale il centrodestra resta saldamente in testa con il 36,7% dei consensi, anche se subisce una contrazione (-0,5%) rispetto alla scorsa settimana. E mentre Forza Italia resta sostanzialmente ferma, calano Lega e Fratelli d’Italia che per adesso non sembrano beneficiare più di tanto della campagna elettorale e Noi con L’Italia è molto lontano dal decollo e dalla possibilità di pesare come quarta gamba. Nella coalizione di centrosinistra il Partito Democratico cresce di quasi mezzo punto e trascina la coalizione dove +Europa di Emma Bonino è ancora lontana dal quorum (così come le altre liste di appoggio).

Chi beneficia della campagna elettorale è invece il MoVimento 5 Stelle che cresce di mezzo punto percentuale tondo tondo mentre Liberi e Uguali con PIetro Grasso perde quasi mezzo punto e sembra lontano dal raggiungimento della doppia cifra posto come obiettivo dagli aderenti.