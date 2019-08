Sondaggi, il crollo di popolarità di Salvini

La popolarità di Matteo Salvini crolla ad agosto dopo la crisi scatenata dal Capitano e la Lega comincia a soffrire nei sondaggi. Le rilevazioni di IPSOS pubblicare oggi dal Corriere della Sera e illustrate da Nando Pagnoncelli spiegano che il confronto tra Giuseppe Conte e il Capitano è impietoso: il premier uscente (e forse rientrante) ha un indice di fiducia al 52%, mentre il leader della Lega è al 36%. A luglio — quando ancora tutto doveva succedere — Conte era al 56% (ha perso quindi 4 punti) e Salvini al 51% (e di punti ne ha persi 15).

Se il calo di fiducia nei confronti del leader del Carroccio è evidente, la maggioranza degli elettori ritiene comunque che, se ci fossero nuove elezioni, vincerebbe lo stesso la Lega: la pensa così il 36% degli intervistati (a luglio era il 52%). Solo il 10% ritiene che prevarrebbe il M5S, mentre il 7% punta sul Pd: in questo caso è evidente che i componenti della nuova alleanza che,probabilmente, si appresta a governare non vengono ancora considerati competitivi dal punto di vista elettorale. Più combattuta invece la sfida sulla fiducia che gli elettori attribuiscono ai singoli partiti: la Lega è in testa (20%), segue il Partito democratico (15) e il Movimento 5 Stelle(14),ma ben il 41%«non sa o non risponde».