Chi è il leader più popolare? Il sondaggio di Piazzapulita

Ieri vi raccontavamo come gli ultimi sondaggi, quelli illustrati ad Agorà da Fabrizio Masia, fotografassero un avanzamento dei partiti di opposizione del centrodestra. La Lega primo partito mentre Fratelli d’Italia perdeva qualcosa. A Piazzapulita è stata invece sondata la popolarità dei leader politici nei giorni della crisi di governo. E qui si ha una situazione esattamente ribaltata. Giorgia Meloni è il pesonaggio politico in cui gli intervistati ripongono più fiducia, superando Giuseppe Conte. Matteo Salvini è solo al terzo posto, a dieci punti di distacco dalla leader di FdI.

La Meloni si accredita come un personaggio che non ha mai ceduto a compromessi, del resto è acceso lo scontro nel centrodestra tra lei, che continua ostinatamente a puntare sulle elezioni anticipate, e Salvini e Berlusconi che non vedono più nelle urne un obiettivo primario. Ma Giorgia non ha mai governato, e, come anche nel passato è successo a Salvini e Movimento 5 Stelle, è facile l’ubriacatura politica dei potenziali elettori che non hanno visto il loro leader di riferimento dimostrare di poter realizzare davvero quanto promesso. Le cose poi cambiano e il consenso anche. Del resto che gli italiani non abbiano le idee chiarissime su cosa sta succedendo nello scenario politico attuale si evidenzia da un’altra rilevazione, quella sulle responsabilità politiche della crisi di governo:

Uno su tre non ne sa niente, per uno su 5 la responsabilità è del Movimento 5 Stelle.