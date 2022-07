Sondaggi politici, qual è la situazione a due mesi dal voto

Il testa a testa è ormai conclamato e decisive saranno le alleanze. Quel che emerge scrutando i sondaggi politici di oggi è la conferma dei trend già messi in evidenza nel corso delle settimane precedenti. Ma la crisi e la fine del governo Draghi hanno ampliato la forchetta dei consensi tra due partiti (Fratelli d’Italia e Partito Democratico) e il resto dell’arco elettorale che presenterà le liste (entro il 22 agosto) in vista del voto del 25 settembre prossimo. E a due mesi esatti dalle Politiche, fanno rumore alcuni dati in crescita e altri in netto calo.

Sondaggi politici oggi, la situazione a due mesi esatto dal voto

Secondo l’ultima rilevazione di SWG per il Tg La7, prosegue la corsa verso l’alto di Fratelli d’Italia: con quel +1.2% guadagnato in una sola settimana, il partito di Giorgia Meloni arriva a ritoccare il suo massimo storico. Quel 25%, rappresenta 1 italiano su 4. Un guadagno simile si registra in casa Partito Democratico che, rispetto alla scorsa settimana, sale dell’1.1% tornando al 23.2% (risultato che non si vedeva da tempo). Sarà, dunque, un testa a testa tra il partito dei “Patrioti” e quello guidato da Enrico Letta. Ma se la forchetta tra i due è ridotta, quel che deve essere analizzato è il capitolo alleanze.

Perché la Lega di Matteo Salvini crolla (è il partito che ha perso il maggior numero di consensi, secondo i sondaggi politici oggi), con un calo dell’1.6% rispetto alla settimana precedente. Allo stato attuale, dunque, il Carroccio scende a quota 12.4%. Meno della metà della proiezione dei consensi di Giorgia Meloni. E per rimanere in casa centrodestra, un scalino verso il basso viene registrato in Forza Italia: -0,3%, per un totale del 7.1%.

E Il MoVimento 5 Stelle? Dopo la crisi del governo e la fine dell’esecutivo guidato da Mario Draghi, il partito di Giuseppe Conte continua nella sua caduta libera: in una settimana, secondo la rilevazione di SWG, è stato registrato un -1.1%, con i consensi che – per la prima volta dalle elezioni Politiche del 4 marzo 2018 – scendono quasi al 10%.

Le alleanze

Poi ci sono gli altri su cui basare le prospettive per le alleanze. Perché se il centrodestra, con questi numeri, è accreditato del 44.5%, il campo largo del centrosinistra sta ancora valutando il proprio fronte elettorale. Tra i papabili ci sono il tandem Azione +Europa che balza in avanti con un +1.1% salendo al 6% (come mai prima d’ora). Perdono lo 0.2% Verdi e Sinistra Italiana (3.6%), mentre Italia Viva si assesta al 2.9%. MDP Articolo 1 perde lo 0.1% e si ferma al 2.2%. Tutti insieme (anche se Renzi ha detto di esser pronto a correre da solo) questi partiti raggiungerebbero – secondo i sondaggi politici oggi – il 37.9%. E se alla truppa si aggiungesse anche Insieme per il Futuro di Luigi Di Maio, questo numero salirebbe dell’1.5% salendo al 39.4%. Ma sarebbe un campo largo. Larghissimo.

(Foto IPP/Fabio Cimaglia)