I sondaggi politici di SWG per Tgla7 illustrati da Enrico Mentana ieri confermano che il Partito Democratico è ancora il primo partito. Ma l’ascesa di Fratelli d’Italia non è finita. E con il partito di Giorgia Meloni crescono anche gli altri di centrodestra. Colpa della campagna per Berlusconi al Quirinale?

Sondaggi politici oggi: il Pd cresce ma Fratelli d’Italia lo insegue

Nel dettaglio nelle intenzioni di voto della rilevazione di Swg il Partito Democratico si conferma il primo partito con il 22,1% in crescita dello 0,6% in una settimana. Segue a ruota Fratelli d’Italia però: il partito guidato da Giorgia Meloni ha anch’esso un trend positivo, segnando il 20,2% (+0,4%). Terzo posto per la Lega di Matteo Salvini in recupero di mezzo punto percentuale negli ultimmi sette giorni attestandosi così al 19%. Il primo partito con un segno meno rispetto alla settimana scorsa è il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte che crolla quasi di un punto percentuale in una settimana passando dal 15,1% al 14,3 in calo dello 0,8%. Per quanto riguarda le altre forze politiche Forza Italia cresce come gli altri partiti di centrodestra. Sarà stata la spinta Meloni e Salvini per Berlusconi al Quirinale a portarlo al 7,7% (+0,4% rispetto alla settimana scorsa)?

Non va altrettanto bene per Azione che si ferma al 3,8% con uno -0,2% in una settimana. I Verdi al 2,5% (+0,2%), Mdp Articolo 1 al 2,3% (+0,1), Sinistra Italiana al 2,2% (-0,1%) e infine Italia Viva continua la sua marcia verso il basso arrivando al 2,1%, con un calo netto di quasi mezzo punto percentuale in sette giorni (-0,4%). Se si andasse a votare oggi nel complesso, la coalizione Partito Democratico -Movimento 5 Stelle -sinistra arriverebbe al 40,9% dei consensi, mentre l’alleanza Lega-FdI-Forza Italia raggiungerebbe il 46,9%. Sempre molto alta la percentuale degli indecisi. Secondo i sondaggi politici di SWG questa settimana sono ben il 40% degli italiani del campione intervistato.