I sondaggi politici SWG per TgLa7 che Enrico Mentana ha illustrato ieri sera hanno sondato cosa succede dopo che Enrico Letta è diventato il nuovo segretario del Partito Democratico

Sondaggi politici: l’effetto di Letta sul PD

La prima rilevazione SWG interroga gli intervistati su quanto ritengano adeguato Letta a ricoprire l’incarico di segretario: il 75% esprime un giudizio positivo, con il 45% di “molto adeguato”. A considerare la nomina del DEM in modo negativo è solo il 25%:

Che risvolti ha avuto sui consensi del Partito Democratico il cambio tra Zingaretti e Letta? Rispetto alla debacle di una settimana fa in cui il PD franava di oltre un punto e mezzo percentuale ora si vede una decisa inversione di tendenza: i DEM risalgono dello 0,7% attestandosi al 17,4. Non diminuisce però il divario con la Lega. Anche il partito di Matteo Salvini è in crescita dello 0,7 e si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. Si raffredda invece il trend del Movimento 5 Stelle che scende dello 0,2 fermandosi al 17%, mentre Fratelli d’italia cresce della stessa percentuale. Dietro il Carroccio sono praticamente tutti alla pari con pochi decimi di punto di distacco. Forza Italia perde mezzo punto così come Azione di Carlo Calenda: le due forze politiche sono rispettivamente al 6,5 e 3,2%.

Poco movimento negli altri partiti, con Sinistra Italiana che cede lo 0,2% e Italia Viva di Matteo Renzi che scende dello 0,3 per bloccarsi al 2,2%.