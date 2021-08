L’estate è quasi finita e per la Lega di Matteo Salvini è giunta l’ora di sfondare un altro record. In negativo. Il Carroccio infatti è sceso nei sondaggi politici di SWG sotto la soglia psicologica del 20%

Sondaggi politici oggi: la Lega ormai sotto il 20%

Le rilevazioni che ieri Enrico Mentana ha illustrato durante il Tgla7 sono chiarissime: Fratelli d’Italia primo partito, Lega davanti al Pd. Ma se il sondaggio politico Swg per il Tg La7 attribuisce il 20,6% al partito di Giorgia Meloni che si conferma al vertice, la Lega di Matteo Salvini che cede lo 0,5% e scende al 19,8% sempre più in caduta libera nonostante il suo leader provi a riappropriarsi di uno dei suoi vecchi cavalli di battaglia, quello dei migranti con i continui attacchi alla ministra Lamorgese, e occhieggi ai no-vax. Essere di lotta e di governo però non paga quanto essere all’opposizione come dimostrato dall’ascesa di Fratelli d’Italia. Passo avanti del Pd, che guadagna lo 0,1% e sale al 19,1%. Cresce il Movimento 5 Stelle (+0,8%), che si attesta al 16,3%. Forza Italia guadagna lo 0,2% e sale al 7%.

Per quanto riguarda gli altri partiti secondo i sondaggi politici di SWG questa settimana passo indietro per Azione di Carlo Calenda, che scivola al 3,7%, mentre Sinistra Italiana rimane al 2,7%. Italia Viva di Matteo Renzi sale dal 2,2% al 2,4%, scavalcando Articolo 1 che si ferma al 2,3%.