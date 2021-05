Secondo i sondaggi politici di SWG per Tgla7 continua a non ottenere risultati la Lega di Matteo Salvini. Ne approfitta FdI che tallona il Partito Democratico, ma anche l’1,7% di Italia Viva ha fatto rumore

Sondaggi politici oggi: la Lega scende, FdI sale, e Italia Viva…

Secondo le rilevazioni di SWG Lega di Matteo Salvini si conferma ancora il primo partito italiano con il 20.9% ma in una settimana perde quasi un punto percentuale, un risultato, come commenta Enrico Mentana “scende per la prima volta in tre anni sotto il 21%”. Il Partito Democratico non si muove quasi per niente, praticamente stabile al 19% con un meno 0,1, ma lo incalza in terza posizione Giorgia Meloni: prosegue infatti l’avanzata di Fratelli d’Italia che con un più 1,1% arriva al 18,7. In quarta posizione u Movimento 5 Stelle sale al 17.8% (+0.4%), mentre Forza Italia scende al 6.6% (-0.2%). In calo anche Azione, al 3.5%; Sinistra italiana al 2.9% e Italia viva all’1.7%.

E, in concomitanza con il servizio di Report che ha mostrato Matteo Renzi in autogrill con un alto papavero dei Servizi Segreti, sui social il risultato non esaltante è stato commentato più volte: