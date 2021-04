I sondaggi politici di SWG per Tgla7 fotografano le intenzioni di voto degli italiani nella prima settimana di aprile: poco movimento tra i partiti politici con la Lega che recupera qualcosa rispetto a sette giorni fa

Sondaggi politici oggi: la Lega sale ma non arriva al 23%

Il partito di Matteo Salvini secondo le rilevazioni di SWG risale dello 0,2% per attestarsi al 22,8, mente il Partito Democratico vede scemare il cosiddetto “effetto Letta” e perde quasi mezzo punto percentuale fermandosi al 18,4%. Quello che ha preso la Lega lo ha ceduto Fratelli d’Italia: la forza politica guidata da Giorgia Meloni infatti scivola di un decimo di punto percentuale rimanendo comunque il terzo partito con il 17,6%, sempre sopra i 5 Stelle. Nonostante il ritorno di Conte e la possibilità vociferata in questi giorni di una rinnovata alleanza con il PD infatti il Movimento riesce a monetizzare solo uno 0,1% in più nel consenso degli intervistati. Nel centrodestra avanza dello 0,3 anche Forza Italia che sale al 6,8% così come Azione di Carlo Calenda che si attesta al 3,5%. Settimana con il segno più anche per Sinistra Italiana al 2,7%.

Tra le altre forze politiche Italia Viva balla sempre sotto il 3%, questa volta in aumento dello 0,2, mentre i Verdi scendono di quasi mezzo punto percentuale. Il consenso conquistato da Sinistra Italiana lo ha ceduto MDP Articolo 1, che scende all’1,7%, mentre Più Europa rimane sostanzialmente stabile con una tendenza in rialzo.