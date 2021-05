I sondaggi politici che oggi Fabrizio Masia ha presentato ad Agorà mostrano una situazione poco mossa. La Lega di Matteo Salvini rispetto a sette giorni fa recupera qualche decimale

Sondaggi politici oggi: la Lega recupera, ma poco

Se il Carroccio nelle rilevazioni di Masia resta il primo partito con il 22,1% dei consensi sul campione intervistato, il Movimento 5 Stelle scende di mezzo punto percentuale per fermarsi al 19% secco. Come la Lega anche Fratelli d’Italia nei sondaggi politici di oggi 6 maggio ha un trend positivo che la porta al 17,4%. Sempre al terzo posto e sempre sopra il Partito Democratico che nonostante una crescita dello 0,4% non riesce a superare la forza politica guidata da Giorgia Meloni. Il centrodestra fa filotto con Forza Italia che guadagna mezzo punto percentuale e sfiora il 7% dei consensi. Infine per Masia Italia Viva è sopra il 4%, seppur con una perdita rispetto a sette giorni fa, mentre Azione di Carlo Calenda rimane invariata.

I sondaggi di Agorà differiscono parecchio da quelli di SWG per Tgla7 secondo i quali la Lega di Matteo Salvini si conferma ancora il primo partito italiano con il 20.9% ma in una settimana perde quasi un punto percentuale, un risultato, come commenta Enrico Mentana “scende per la prima volta in tre anni sotto il 21%”. Il Partito Democratico non si muove quasi per niente, praticamente stabile al 19% con un meno 0,1, ma lo incalza in terza posizione Giorgia Meloni: prosegue infatti l’avanzata di Fratelli d’Italia che con un più 1,1% arriva al 18,7. In quarta posizione u Movimento 5 Stelle sale al 17.8% (+0.4%), mentre Forza Italia scende al 6.6% (-0.2%). In calo anche Azione, al 3.5%; Sinistra italiana al 2.9% e Italia viva all’1.7%.