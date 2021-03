I sondaggi politici di Demos per Repubblica che mostrano come la popolarità dei leader politici vada di pari passo con le intenzioni di voto. Se Draghi e Conte sono in cima, Renzi si piazza in fondo alla classifica. E anche Italia Viva infatti…

Secondo il sondaggio Demos oggi su Repubblica il premier Mario Draghi è apprezzato dal 69% dei cittadini: a seguire, l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha un gradimento del 67%.

Sondaggi politici: Conte e Draghi sono i leader più apprezzati

In fondo alla classifica c’è il leader di Iv Matteo Renzi con il 17% dei consensi personali: per quanto riguarda gli altri leader politici, spiega Repubblica:

Dopo i due Presidenti, negli indici di gradimento, incontriamo Roberto Speranza (49%) e Paolo Gentiloni (46%). Interpretano il sentimento di fiducia — e di attesa — verso due istituzioni importanti, in questa emergenza. Il Ministero della Sanità e la UE. Subito dopo, c’è Giorgia Meloni, unica leader dell’opposizione, in un Parlamento senza opposizione. E, soprattutto, Nicola Zingaretti. A conferma che la sua scelta di dimettersi ha scosso i cittadini, ma, al tempo stesso, ha suscitato solidarietà. Infatti, è il leader che ha ottenuto il maggiore incremento di consensi: 7 punti in più nell’ultimo mese. Subito dopo, vi sono Dario Franceschini e Salvini

Per quanto riguarda invece i sondaggi politici sulle intenzioni di voto le rilevazioni di Demos indicano la Lega è ancora il partito che riscuote più consenso: il 22,3%, seppure con un calo di mezzo punto rispetto a 30 giorni fa. Cresce invece il Movimento 5 Stelle che rispetto alla rilevazione Demos di febbraio sale di oltre 3 punti percentuali passando dal 15,2% al 18,8. Un dato in linea con la popolarità di Conte che è ormai il leader pentastellato. Scivolone invece del Partito Democratico che quei tre punti li perde per strada in un mese in cui c’è stato l’abbandono di Zingaretti e l’arrivo, annunciato ieri, di Letta. Stabile invece Giorgia Meloni: il suo Fratelli d’Italia non riesce ad intercettare nuovi consensi nonostante abbia le mani libere all’opposizione.

Anche Italia Viva rispecchia la popolarità del suo segretario Matteo Renzi: se il leader di IV si trova in fondo alla classifica il suo partito crolla dal 2,7% dei sondaggi di febbraio al 2,1% di oggi.