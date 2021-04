I sondaggi politici di EMG per Cartabianca rilevano una situazione poco mossa tra le varie forze politiche. Con un dato emblematico, il partito di Giorgia Meloni che al terzo posto sovrasta il PD

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia sopra il PD

La Lega di Matteo Salvini nei sondaggi di Cartabianca mantiene il primo posto nel consenso degli intervistati pur perdendo un decimo di punto percentuale. Il Movimento 5 Stelle cede poco di più anche se rimane sopra quota 20%. Al terzo posto Fratelli d’Italia, con una percentuale invariata rispetto a sette giorni fa. E solo in quarta posizione il Partito Democratico che anche guadagnando lo 0,1% non riesce a recuperare rispetto al partito guidato da Giorgia Meloni. Anche le altre forze politiche secondo EMG non subiscono scossoni, con un dato che fotografa Italia Viva sopra il 4%.

Le rilevazioni EMG per Cartabianca offrono un quadro molto diverso rispetto alle intenzioni di voto degli italiani rispetto a quello che SWG ha prospettato nei sondaggi per TGla7 dove la Lega di lotta e di governo sulle riaperture, e soprattutto la battaglia del coprifuoco secondo la rilevazione SWG fanno crescere il partito di Matteo Salvini che guadagna bene 0,6%. Un trend in controtendenza rispetto a quello calante delle ultime settimane. Ma il segretario della Lega può permettersi di continuare con questa strategia demolitrice a lungo? Nessuna variazione per il Partito Democratico. Invece il Movimento 5 Stelle, dopo il contestatissimo video di Beppe Grillo in cui ha difeso il figlio Ciro accusato di stupro, accusa il colpo e perde un punto percentuale netto. Tutto l’effetto Conte accumulato in queste settimane è andato perduto in una volta sola. Ne fa tesoro Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni pur perdendo terreno, con ogni probabilità sottratto da Salvini e dalla sua campagna aperturista, risale in terza posizione, anche se ancora a una certa distanza dal Partito Democratico: